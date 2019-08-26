lol在哪找峡谷彩蛋大搜查德莱联盟彩蛋 峡谷彩蛋大搜查德莱联盟彩蛋位置分享

2019-08-24 12:07:28 来源：91单机游戏 编辑：沐兮

德莱联盟彩蛋是lol游戏峡谷彩蛋大搜查活动中的一个彩蛋，相信很多玩家都很好奇在游戏中峡谷彩蛋大搜查德莱联盟彩蛋在哪?那么今天91手游网小编就给大家介绍下吧！

峡谷彩蛋大搜查德莱联盟彩蛋位置



彩蛋位置：蓝色方下路靠近河道的三家草丛处，点击藏在草丛里面的德莱文。

在英雄选择界面锁定德莱文后，他会说：“欢迎来到得德莱联盟”