lol峡谷彩蛋大搜查没球不行彩蛋位置在哪找 没球不行彩蛋位置一览

2019-08-24 11:59:22 来源：91单机游戏 编辑：沐兮

最近很多网友都在问lol峡谷彩蛋大搜查没球不行彩蛋在哪?该怎么找呢？相信不少小伙伴都很好奇吧，那么今天91手游网小编就给大家介绍下吧！

没球不行需要玩家们在峡谷彩蛋大搜查地图场找到发条魔灵，并且按下Ctrl+1触发。

峡谷彩蛋大搜查没球不行彩蛋位置

彩蛋位置：蓝色方，中路二塔前，点击倒下的发条魔灵 奥莉安娜，然后按下Ctrl+1。

点击(Ctrl+1)键，奥利安娜触发跳舞时，如果魔偶不在她身边，她就会摔倒。