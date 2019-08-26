lol峡谷彩蛋大搜查可爱的小家伙儿彩蛋位置在哪找 可爱的小家伙儿彩蛋位置分享

2019-08-24 11:56:21 来源：91单机游戏 编辑：沐兮

峡谷彩蛋大搜查是lol游戏中新上线的，但是很多玩家都不知道峡谷彩蛋大搜查可爱的小家伙儿彩蛋在哪?这边91手游网小编给大家介绍下吧！

峡谷彩蛋大搜查可爱的小家伙儿彩蛋位置

彩蛋位置：蓝色方基地商店处，点击魄罗。

当队伍中有来自弗雷尔卓德的英雄，基地的商店旁边会出现一只魄罗