云顶之弈狂徒阵容如何搭配 云顶之弈狂徒阵容搭配技巧分享

2019-08-23 18:21:47 来源：91单机游戏 编辑：msc

云顶之弈中的狂徒阵容要怎么进行搭配呢?可能还有好多小伙伴们都还不是很了解，小编今天呢，就给大家带来了关于狂徒阵容搭配推荐分享啦!

云顶之弈狂徒阵容怎么搭配

狂徒=巨人腰带+巨人腰带

那么狂徒搭配什么比较好呢?

首先推荐龙女，说实话龙女+狂徒再搭配反甲非常强大，只要龙女成功变身，基本对方就打不动龙女了，而且龙女的输出也是非常的不错。

那么龙女阵容如下：

龙女首先搭配龙王凑双龙，再搭配换形师凑齐换形师羁绊，剩下的可以搭配约德尔人也可以搭配法师，都会使阵容更加强力。

在目前虚空版本中，龙女流也是可以有一席之地的。

其次狂徒也可以给布隆，让布隆变得更加肉，再搭配反甲也是非常强力的。

反甲布隆可以搭配护卫骑士或者贵族，输出的话可以游侠，非常不错。

以上就是小编为大家带来的关于云顶之弈狂徒阵容搭配推荐分享啦!