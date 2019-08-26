云顶之弈枪斗士阵容怎么搭配 云顶之弈枪斗士阵容搭配技巧分享

2019-08-23 18:20:35 来源：91单机游戏 编辑：msc

云顶之弈中的枪斗士阵容要怎么进行搭配呢?好多小伙伴们都有在问哦，小编今天就给大家带来了关于这个枪斗士阵容的相关搭配推荐分享啦!

云顶之弈枪斗士阵容怎么搭配

四枪四斗阵容，利用斗士的控制和肉，以及枪手的输出能力来赢得胜利。适合目前高分段刺客和斗士横行情况下夹缝中的脸黑玩家苟分，充分压榨经济，我命由我不由天。

最终阵容：卢锡安、小炮、男枪、船长、狼人、挖掘机、机器人、大虫子

关键英雄

卢锡安：离子火花(大棒+魔抗斗篷)，电刀(反曲之弓+女神之泪)

升三星推荐

卢锡安优先追三

Buff效果

枪手 4/6 拥有4个枪手时，枪手的攻击有50%几率对范围内2个敌人打出额外攻击。

斗士 4/6 斗士获得额外的700点最大生命值。

机器人 1/1 机器人在开始战斗时就有满额的法力值。

前期要点：前期拿海盗赌枪手，见到斗士也可以拿着升星级，反正做枪手赌就完事了，一定要把枪手的等级到2能追三星更好，如果有条件 奥巴马给电刀和离子火花，优先电刀

前期Buff效果：枪手2/6在攻击之后，枪手的攻击有50%几率对随机一个敌人打出额外攻击。

前期必备英雄：卢锡安、小炮、男枪

中期要点：中期能锁住血的体系应该是6人口左右。上两斗士四枪手，如果想再继续吃海盗，就上一个机器人和4个枪手一个派克。机器人主要是拉人家后排的C位出来直接秒掉，后期来女枪了，可以选择换掉一个男枪或者奥巴马。如果人口能到9级，可以上一个卡萨丁或者螳螂，就是四枪四斗三虚空。

中期Buff效果

枪手 4/6 拥有4个枪手时，枪手的攻击有50%几率对范围内2个敌人打出额外攻击。

斗士 2/6 斗士获得额外的300点最大生命值。

中期必备英雄：卢锡安、小炮、男枪、船长、狼人、挖掘机

以上就是小编为大家带来的关于云顶之弈枪斗士阵容搭配推荐分享啦!