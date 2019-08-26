DNFSVIP福利升级活动地址在哪 DNFSVIP福利升级活动网址分享

2019-08-23 18:20:00 来源：91单机游戏 编辑：msc

DNF和QQ会员一直有着活动，这次活动将SVIP能够获得的奖励升级，玩家们能够获得等丰富的奖励，那么要在哪里参与这次活动呢?想知道的小伙伴下面来和小编一起看看吧。

DNFSVIP福利升级活动在哪

SVIP福利升级活动网址：点击进入

活动时间：2019年8月15-2019年9月15日

活动期间：在活动页面开通SVIP的用户可获得对应数量的星星，消耗对应的星星即可自由兑换奖励或者进行抽奖，特殊的奖励有专门的单Q限制。

2019年8月15日后首次创角色的用户可领取一份新手礼包，单Q限一次;同时，2019年8月1日后登陆游戏且等级≥40级可领取回归礼包一份，单Q限1次。消耗星星可用于兑换更多奖励。

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