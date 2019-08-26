DNF勇士大乱弹哪个战车厉害 DNF勇士大乱弹选哪个战车教学

2019-08-23 18:19:20 来源：91单机游戏 编辑：msc

在DNF8月22日上线的勇士大乱弹活动中有14款宠物战车供大家选择，在这14中战车中选择哪一种好呢?想知道的小伙伴下面来和小编一起看看吧。

DNF勇士大乱弹哪个战车好

在勇士大乱弹中除了玩家本身的熟练度以及技巧之外SD宠物战车的强弱也会影响比赛的走势，那么勇士大乱弹哪个SD宠物战车厉害呢?首先在14款战车中，每个战车都会有双射BUFF、增伤BUFF以及治愈技能，除此之外每辆战车都有自己特有的弹药，比如鬼剑的弹药1会造成中等范围的爆炸伤害等等。

在14款SD宠物战车中，小编推荐女格斗家、弹药、女圣职和男枪手，他们的特有弹药的效果还是相当不错的，小编个人认为女圣职是其中最好用的，当然每个人的喜好和作战方式都不同，小编只是相比较给大家一个建议，具体可以根据自己的作战方式进行调整。