Switch宝可梦中的无人发电厂在哪里 无人发电厂详细介绍

2019-08-23 17:40:05 来源：91单机游戏 编辑：小蚂蚁

Switch宝可梦中的无人发电厂怎么去?今天小编来给各位小伙伴们介绍一下吧。

精灵宝可梦无人发电厂路线：

首先飞天到华蓝市，沿着华蓝市往右9号道路，一直走到往右到10号道路的地方再使用冲浪，冲浪后往下走(这里有机会遭遇野生的迷你龙)，走到底后往左转弯就会看到无人发电厂了。