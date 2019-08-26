冰上之血任务流程是什么 冰上之血任务流程攻略

2019-08-23 17:39:28 来源：91单机游戏 编辑：小蚂蚁

冰上之血任务流程是什么。就让小编带大家看看吧。

必须要拿张传单出来。然后读一下海里姆左边箱子里的屠夫日记#1。

做冰上之血前不要加入黑暗兄弟会，那会导致任务无法触发。这个任务会在风盔城的第一个下雪天触发。首先，先去墓地找守卫接任务，询问三个目击证人，然后去众王宫殿获取总管的搜查许可。

沿着血迹直接去海里姆，亡者之厅去不去都行。

遇见大师级的锁，可以直接开锁进去，就能跳过钥匙的流程。或者找附近的卫兵询问钥匙。

然后去找托娃碎盾要钥匙，碎盾家族门锁着等待到早上九点就开了。然后进海里姆。

关键点一：海里姆左边的箱子里的屠夫日记必须拿出来并且读一下。我就是被卡在这里了。

关键点二：海里姆直走里面的传单一定要拿一张在身上，仅仅读一下是无效的。顺便护符直接拿上，我们跳个任务。这里本来流程应该是拿张传单找维奥拉，然后和她一起调查海里姆，其余调查点还有两个，但都不重要。分别是左边的书架和右边衣柜里的祭坛。