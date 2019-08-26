星际战甲灶神藓在哪里刷 灶神藓刷新位置介绍

2019-08-23 17:38:59 来源：91单机游戏 编辑：小蚂蚁

想知道游戏《星际战甲》中的灶神藓在哪里可以找到，那就和小编一起来看看吧。

灶神藓位置：

灶神癣在很多地图都有，比如土星救援纽马在有岩石的地方一般就有，水星刺杀和塞德娜破坏的灶神藓也是比较多的。

灶神癣的刷新位置一般都是固定的，这次从哪里找到下次还去同一个地方就可以了。