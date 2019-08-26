DNF单人漩涡买了门票提示材料不足怎么办 解决方法分享

2019-08-23 17:27:06 来源：91单机游戏 编辑：十一

DNF刚刚上线的单人漩涡有小伙伴遇到了买了门票进入副本时却提示材料不足这种情况，这要怎么解决呢?想知道答案的小伙伴和91小编一起看看吧。

DNF单人漩涡买了门票提示材料不足怎么回事

原本出现材料不足的情况只需要刷新下背包就行了，但是昨天单人漩涡上线之后，漩涡的团本商店出现了两种门票，一种是原来的原本的微型粒子加速器，还有一种是微型粒子加速器β礼盒，前者是组队漩涡门票，后者是单人漩涡门票。

虽然两种门票只相差了一个符号，打开之后的外观也是一样的，但是功能却是相互独立的，一种只能用来打对组对漩涡，一种只能用去打单人漩涡。

所以说现在如果是出现材料不足的情况，首先需要确认下自己材料有没有买对，确认无误以后才去刷新背包或者退出重进。如果买错的话，把原来的门票退掉再去买新的门票。

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