《遗迹：灰烬重生》钢铁哨兵技能怎么获得 钢铁哨兵技能获取技巧详览

2019-08-23 16:25:34 来源：91单机游戏 编辑：二鲁粑粑

《遗迹：灰烬重生》中的钢铁哨兵技能是很厉害的，那么在游戏中我们该怎么获得这个技能呢，相信很多小伙伴还不是很清楚，那么下面小编就来给大家介绍一下获得的方法吧!

想要获得需要杀沙漠猎犬之主Boss，优先击杀狗后再击杀boss，掉落“控制棒”。回到沙漠地表的商人npc处，旁边有一个可以插入控制棒的怪，插入后触发Boss战，击败后获得。

钢铁哨兵技能怎么得

1.找到沙漠猎犬之主Boss

2.优先击杀狗后再击杀boss，掉落“控制棒”。

3.回到沙漠地表的商人npc处，旁边有一个可以插入控制棒的怪，插入后触发Boss战，击败后获得。