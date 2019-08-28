《遗迹：灰烬重生》沙漠气息怎么获得 沙漠气息获取技巧详览

《遗迹：灰烬重生》中的沙漠气息是很好用的，能够帮助玩家攻击敌人，那么怎么才能获得沙漠气息呢，很多玩家都不了解，那么下面小编就来给大家介绍一下获得沙漠气息的方法吧!
想要获得沙漠气息就需要击败沼泽魔奴Boss，打完之后就能获得。
步骤：
1.找到沼泽魔奴boss
2.击杀掉沼泽魔奴boss即可获得
3.回到沙漠地表的商人npc处，旁边有一个可以插入控制棒的怪，插入后触发Boss战，击败后获得。
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