《遗迹：灰烬重生》魔潮技能怎么获得 魔潮技能获取技巧详览

2019-08-23 16:22:35 来源：91单机游戏 编辑：二鲁粑粑

《遗迹：灰烬重生》中的魔潮技能还是很厉害的，但是很多小伙伴还不清楚该怎么获得，那么下面小编就来给大家介绍一下获得魔潮技能的方法吧，还不清楚的小伙伴可以来看看哦!

它的获得方法是到地球沼泽地图击败沼泽萨尔Boss，然后就能获得魔潮技能了，注意打法就行了。

步骤：

1.找到沼泽萨尔boss

2.击败沼泽萨尔Boss后获得