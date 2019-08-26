DNF超强去污洗一洗活动怎么玩 DNF超强去污洗一洗活动奖励一览

2019-08-23 15:07:49 来源：91单机游戏 编辑：十一

dnf2019年的超强去污洗一洗活动要怎么玩呢?想必许多小伙伴还不清楚，今天91小编给大家介绍一下超强去污洗一洗活动的相关玩法啦!

DNF2019超强去污洗一洗活动怎么玩

活动时间是2019年08月22日~2019年09月24日

活动期间，勇士们每天首次登录的角色将会获得一个洗衣皂礼盒，打开可以得到100个洗衣皂，使用洗衣皂向洗刷刷精灵委托洗衣吧!

预约洗衣的时间不同，会得到不同数量的超强去污活动券，预约后洗刷刷精灵会自动为您洗衣，不需要玩家在线等候。

使用超强去污活动券可以在洗刷刷精灵处兑换各种奖励。

以上就是小编为大家带来的关于DNF2019超强去污洗一洗活动玩法介绍啦!