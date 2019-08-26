DNF洗刷刷活动介绍 DNF洗刷刷精灵NPC位置详情一览

2019-08-23 14:49:09 来源：91单机游戏 编辑：﹍ɑ。群℡

DNF是一款动作类游戏，洗刷刷活动在DNF更新后再次上线，之前参与过活动的玩家都知道要怎玩，但是没有参与过的玩家可能不知道洗刷刷精灵NPC的位置，想知道的小伙伴下面来和小编一起看看吧。

其实洗刷刷精灵就在歌兰蒂斯和福胖胖那个位置，还是比较好找的，玩家们赶紧行动吧。

超级去污洗一洗活动参与过的玩家都已经了解大概的玩法了，玩家通过推荐地下城可以获得肥皂道具，然后找到洗衣精灵进行委托洗衣。

在洗衣结束了之后，玩家就可以获得去污活动券，不同的时间可以获得对应数量的去污活动券，玩家获得的去污活动券可以很多道具奖励，比如玩家们都喜欢的温暖追忆帽子装扮自选礼盒等等。