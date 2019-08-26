​云顶之弈4斗3虚2枪2海阵容如何搭配 ​云顶之弈4斗3虚2枪2海阵容搭配攻略详解

云顶之弈是一款以lol人物为基础的战略游戏，云顶之弈中4斗3虚2枪2海阵容要怎么进行搭配呢?相信有些小伙伴还不知道吧！那么下面小编给大家带来了4斗3虚2枪2海阵容搭配推荐分享。
云顶之弈4斗3虚2枪2海阵容怎么搭配
优点：过渡相对平滑，有4斗就可以稳住血量不会掉太狠。
成型思路：三虚空——虚空斗士上就完事了，4斗优于3虚——4斗2海——成型7人口。
过渡关键：炽天使带大棒合成装奥巴马/金克斯带电刀/飓风。
最终成型：金克斯飓风双飓风，沉默/红BUFF/复活甲，女枪(主要是奥巴马换下来的装备)炽天使帽子，鬼书/复活/卢登/离子。
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