DNF单人漩涡掉线后怎么补票 DNF单人漩涡掉线后申请门票

小伙伴在打DNF单人漩涡掉线了连不上怎么办呢，这样就浪费了一张票次数了，可以申请补票吗？想知道具体情况的小伙伴下面来和91小编一起看看吧。
DNF单人漩涡掉线后怎么申请补票
首先要告诉大家的是，单人漩涡是可以申请补票的，方法步骤就和组队漩涡的一样，都是在小悦哪里申请，所以大家可以安心了。
首先如果只是一般的闪退掉线，用不着申请补票，像一般的团本一样回到原来的频道就能接着打了，如果不是什么特殊情况的话，5分钟足够你重上游戏了，应该也不会需要挤频道，毕竟没几个人会想去爆满频道去打单人模式。而且说句不好听的，就现在这个游戏的人流量还不至于死活挤不进自己想进的频道。
虽然说单人漩涡掉线后是能补票，但也不是随便都能补呢，因为外挂插件被制裁的话是不能补票的，只能是因为一些常规不可抗拒的网络问题，比如打着打着突然断网或者断电导致没法及时登上游戏这种情况。
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