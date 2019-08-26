Dota2 Ti9淘汰赛 LGD vs VG比赛视频回放

2019-08-23 10:47:03 来源：91单机游戏 编辑：﹍ɑ。群℡

在昨晚的Dota2 Ti9淘汰赛中，PSG.LGD战队以2：0的成绩战胜了VG战队，成功挺进胜者组决赛，下面给大家带来比赛的视频回放，一起来看看吧。

LGD vs VG比赛视频回放：点击进入

第一局：LGD获胜

本局VG选出的推进体系虽然在线上占到了优势，但中期好几波开雾没能找到开团的机会。VG选择打盾，逼对方打团，成功控盾。但在后续团战中VG决策失误，被破下路。最后的买活大战也多人买活死，丢掉了第一局。

第二局：LGD获胜

第二局LGD拿出大后阵容且前期并没有太过劣势，VG几波开雾没有成果，被拖到幽鬼装备成型，大后期LGD龙骑士、幽鬼、杰奇洛、上古巨神的正面团战令VG大哥斯温很难发挥，LGD拿下第二局后2-0战胜VG，挺进前三。