纪元变异又是说了什么内容 纪元变异游戏介绍

2019-08-19 18:55:48 来源：91单机游戏 编辑：小蚂蚁

纪元变异是什么游戏?现在就和小编一起看下吧。

《纪元变异》是一款赛博朋克像素风格的动作冒险类游戏。通过像素与3D的巧妙结合，搭建了一个充满赛博朋克风格的近未来世界，同时引入了“SCP基金会”中的收容单位作为核心交互元素。玩家可以在这个世界中自由的冒险，探索，解决各种谜题，遭遇凶险的机关陷阱，与各种富有特色和个性的敌兵与BOSS相遇。

《纪元变异》是索尼“中国之星计划”的支持作品之一，将赛博朋克的美术风格，与网络上非常火热的“SCP基金会”相结合，讲述了在一次改变人类历史的大灾变后，曾经的大都会废墟和充满赛博朋克风格的重建都市比邻而居，阴影中的变异种和新人类的矛盾冲突不断激化。玩家将控制美少女在这纷乱复杂的世界里，为了生存不断战斗下去。