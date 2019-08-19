lol8月20日更新到几点 lol8月20日停机更新内容介绍

2019-08-19 18:03:17 来源：91单机游戏 编辑：十一

lol差不多都是每两个星期会进行一次更新，这次lol8月20日会更新到几点呢?不知道的小伙伴们来和91小编一起看看8月20日的停机更新公告吧!

lol8月20日更新到几点

按照以往的惯例来看的话呢，lol差不多都是每两个星期会进行一次更新。

至于更新的时间呢，也都和之前是一样的，从凌晨3:00一直更新到12:00，让我们一起期待吧!

LOL将在8月20日0点关闭排位赛入口(不影响已经在进行中的对局)，为凌晨3点全区停机维护，更新9.15新版本做准备，预计停机时间为01：00-12：00。

维护结束后，排位赛入口将会开放。

好啦，以上就是小编为大家带来的关于2019lol8月20日停机更新公告啦!