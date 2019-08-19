火焰纹章风花雪月佩托拉怎么培养 培养详解指南

2019-08-19 17:39:56 来源：91单机游戏 编辑：二鲁粑粑

在火焰纹章风花雪月游戏中人物培养是十分重要的内容，强力的角色能帮你解决不少烦恼，那么火焰纹章风花雪月佩托拉怎么培养呢？很多小伙伴们都不知道，那么还不知道的玩家快来看小编带来的培养心得分享吧。

培养心得分享

中等的力成长，高等技，速成长，这种成长率每个学级都有一个妹子。

擅长剑，斧，弓，骑术，飞行，才能开花理学，信仰(没记错的话)，非常理想的技能表了。不擅长的都能开花，是黑鹫学派最值得培养的物理角色之一。培养起来相当平滑，可飞马可龙统可剑圣(建议玩飞的)，40的力成长相对偏低，前期可以稍微凹一下或者转土匪或者中期吃点药。

路线一：剑修

指导：剑术+指挥

转职: 战士->土匪-> 刀剑领主

钦定路线，帅即是王道，培养平滑，类似菲力克斯，但比较前期就能装备高级骑士团，类似问题是同样不够强力，后期腿短，我一周目反正就是这样培养的。

路线二：龙骑统帅

转职：战士->土匪(有余力学会鬼神一击可以先平转天马，中期更强势)->飞龙骑士->龙骑统帅

指导：斧术+飞行+指挥

最强势路线，培养也相当平滑，加上飞行的优势，没什么好说的，简单无脑粗暴切强大。

路线三：天马路线

转职：战士->天马(有余力可平转土匪，学会鬼神一击)->飞龙骑士->圣天马骑士

指导：枪术+斧术+飞行+指挥(根据转职条件看着点)

也算是强势路线，但培养没路线二这么平滑，但起来了跟路线二同样强势(圣天马的成长率稍微好一点点)。喜欢天马颜值的可以选这条路线。

佩妥拉这角色说话和形象都非常有特色，加上优秀的实力，是非常值得培养的角色。

实力强度：5星

以上就是今天为大家带来的火焰纹章风花雪月佩托拉怎么培养的全部内容，希望对大家有所帮助，更多的内容请持续关注91单机网，为你带来最新最全的游戏相关内容。