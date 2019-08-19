火焰纹章风花雪月菲力克斯怎么培养 培养详解指南

2019-08-19 17:38:51 来源：91单机游戏 编辑：二鲁粑粑

在火焰纹章风花雪月游戏中人物培养是十分重要的内容，强力的角色能帮你解决不少烦恼，那么火焰纹章风花雪月菲力克斯怎么培养呢？很多小伙伴们都不知道，那么还不知道的玩家快来看小编带来的培养心得分享吧。

培养心得分享

前中期相当强势的人物，高概率的加伤纹章+前期很强势的人物特技，还有不错的物理成长率加上颜值不错，很多人都会愿意培养他。

擅长剑与格斗术，才能开花理学，不擅长指挥。

首先人物特技与骑士团互斥，在A，B级的骑士团比较强势的情况下，这个特技地位就很尴尬。

加上他不擅长指挥，要把他指挥培养到B或者A需要消耗大量的资源，所以指挥苦手加上孤狼特技这无疑是这人物的最大尴尬点。

路线一：剑修

指导：剑术+指挥

转职: 剑士->盗贼-> 刀剑领主

众多玩家钦定的剑圣，帅才是王道，因为这条路线只需求剑术，所以可以把另外的指导次数全部用在指挥上，这样培养的菲利克斯中后期指挥也是能堆到A的，优势在于后期能使用骑士团，劣势在于后期剑系腿短，经常跟不上大部队。

路线二：战争领主

指导：格斗术+斧术

转职: 剑士->拳斗士->格斗家->战争领主

更加强力的路线，这个路线舍弃了指挥(不装骑士团)。修炼这作比剑更加强势的拳系武器，加上格斗系职业更加优秀的成长，虽然没有剑帅，但应该是菲力克斯的最优解了。缺点还是腿短，虽然最终职业比刀剑领书好像跑的快一点，但毕竟是地面走的。

菲力克斯这人物到了后期都有个共通的问题：腿短，经常跟不上大部队。在后期不是飞行就是骑马职业当道的情况下，显得有点拖沓。加上在不刷熟练度的情况下，路线一不够强，而路线二则难以装备强力的高级骑士团，这也是变相的削弱。

强力指数：4星

以上就是今天为大家带来的火焰纹章风花雪月菲力克斯怎么培养的全部内容，希望对大家有所帮助，更多的内容请持续关注91单机网，为你带来最新最全的游戏相关内容。