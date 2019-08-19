火焰纹章风花雪月菲力克斯怎么培养 培养详解指南

在火焰纹章风花雪月游戏中人物培养是十分重要的内容，强力的角色能帮你解决不少烦恼，那么火焰纹章风花雪月菲力克斯怎么培养呢？很多小伙伴们都不知道，那么还不知道的玩家快来看小编带来的培养心得分享吧。
培养心得分享
前中期相当强势的人物，高概率的加伤纹章+前期很强势的人物特技，还有不错的物理成长率加上颜值不错，很多人都会愿意培养他。
擅长剑与格斗术，才能开花理学，不擅长指挥。
首先人物特技与骑士团互斥，在A，B级的骑士团比较强势的情况下，这个特技地位就很尴尬。
加上他不擅长指挥，要把他指挥培养到B或者A需要消耗大量的资源，所以指挥苦手加上孤狼特技这无疑是这人物的最大尴尬点。
路线一：剑修
指导：剑术+指挥
转职: 剑士->盗贼-> 刀剑领主
众多玩家钦定的剑圣，帅才是王道，因为这条路线只需求剑术，所以可以把另外的指导次数全部用在指挥上，这样培养的菲利克斯中后期指挥也是能堆到A的，优势在于后期能使用骑士团，劣势在于后期剑系腿短，经常跟不上大部队。
路线二：战争领主
指导：格斗术+斧术
转职: 剑士->拳斗士->格斗家->战争领主
更加强力的路线，这个路线舍弃了指挥(不装骑士团)。修炼这作比剑更加强势的拳系武器，加上格斗系职业更加优秀的成长，虽然没有剑帅，但应该是菲力克斯的最优解了。缺点还是腿短，虽然最终职业比刀剑领书好像跑的快一点，但毕竟是地面走的。
菲力克斯这人物到了后期都有个共通的问题：腿短，经常跟不上大部队。在后期不是飞行就是骑马职业当道的情况下，显得有点拖沓。加上在不刷熟练度的情况下，路线一不够强，而路线二则难以装备强力的高级骑士团，这也是变相的削弱。
强力指数：4星
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