火焰纹章风花雪月教会路线怎么进 路线分歧攻略详览

2019-08-19 17:37:26 来源：91单机游戏 编辑：二鲁粑粑

在火焰纹章风花雪月游戏中玩家除了选择阵营之外，其中还有一些路线也能选择，那么火焰纹章风花雪月教会路线怎么进呢？很多玩家都不知道，那么还不知道的玩家快来看小编带来的路线分歧攻略吧。

路线分歧攻略

首先在最初选择学级的时候选择艾黛尔贾特的黑鹫学级，之后在2月的时候选择散步并与艾黛尔贾特对话，之后的选择会发生帝国路线与教会路线的分歧。

帝国路线

与艾黛尔贾特的支援等级达到C+以上，之后在2月散步的时候和艾黛尔贾特对话，选择陪伴艾黛尔贾特(选择之后散步就会结束)，在之后完成课题「圣墓之战」，在之后的剧情中选择「保护艾黛尔贾特」，就可以进入帝国路线。

要注意的是进入帝国路线的话，教会那边的同伴就会全部离开。

教会路线

以下有三种方式可以进入教会路线：

1、在2月散步的时候，和艾黛尔贾特对话，选择不陪伴艾黛尔贾特;

2、在2月散步的时候，和艾黛尔贾特对话，选择陪伴艾黛尔贾特。之后完成课题「圣墓之战」，选择「斩杀艾黛尔贾特」;

3、在2月散步的时候无视艾黛尔贾特。

要注意的是如果进入了教会路线的话，艾黛尔贾特与修伯特就会离开队伍，并且会带着道具一起离开，最好将道具寄存在运输队。

以上就是今天为大家带来的火焰纹章风花雪月教会路线怎么进的全部内容，希望对大家有所帮助，更多的内容请持续关注91单机网，为你带来最新最全的游戏相关内容。