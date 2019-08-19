DNF勇士大乱弹怎么玩 勇士大乱弹高评分玩法详解指南

2019-08-19 17:11:25 来源：91单机游戏 编辑：二鲁粑粑

DNF新上线的勇士大乱弹要怎么玩？怎么才能获得高评价拿更多奖励呢？想必很多小伙伴们对此并不是特别的了解吧，那么想知道的小伙伴下面来和小编一起看看吧。

DNF勇士大乱弹怎么玩

在评分赛中每天最多都可以获得15个活动勋章，只要分别获得一次S/A/B评分就能拿满每天的奖励，很多小伙伴之所以拿不到就是全奔着高评分去了，为了炫技把把都想着去拿S评分，就领不到A+B的8个勋章。

在评分赛中，S评分需要在5回合内破坏2个靶子，A评分需要在10回合以内破坏2个靶子，B评分需要在15回合以内破坏2个靶子。因为每天参与次数是无限的，所以大家有很多的联系机会，只要第一天找好感觉了，后面都会很轻松的。

以上就是小编为大家带来的DNF勇士大乱弹高评分攻略最新相关资讯。