DNF勇士大乱弹怎么玩 DNF勇士大乱弹S评分技巧攻略

2019-08-19 17:10:27 来源：91单机游戏 编辑：十一

DNF新上线的勇士大乱弹这个玩法要怎么玩才能获得高评价从而拿到更多的奖励呢?想知道的小伙伴下面来和91小编一起看看吧。

DNF勇士大乱弹怎么玩

在评分赛中每天最多都可以获得15个活动勋章，只要分别获得一次S/A/B评分就能拿满每天的奖励，很多小伙伴之所以拿不到就是全奔着高评分去了，为了炫技把把都想着去拿S评分，就领不到A+B的8个勋章。

在评分赛中，S评分需要在5回合内破坏2个靶子，A评分需要在10回合以内破坏2个靶子，B评分需要在15回合以内破坏2个靶子。因为每天参与次数是无限的，所以大家有很多的联系机会，只要第一天找好感觉了，后面都会很轻松的。

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