DNF勇士大乱弹用选什么角色好 DNF勇士大乱弹哪个角色好

2019-08-19 16:46:08 来源：91单机游戏 编辑：十一

DNF勇士大乱弹中有14位角色可供大家选择，不同的角色拥有不同属性的弹药，那么这个小游戏中选择什么角色更好呢?想知道的小伙伴下面来和小编一起看看吧。

DNF勇士大乱弹用哪个角色好

可供大家选择的14个角色中，不同的角色拥有不同属性的弹药，这些不同的弹药所产生的的游戏结果肯定是不一样的，所以说角色选择对活动中的游戏确实是有影响的。

虽然有影响，但是却没有最好角色的说法，因为影响最终结果的因素除了角色选择之外，自己的站位以及发射力度和角度同样有着不小的影响，所以只能说每个角色都有一个合适自己的站位和发射角度以及力度。

角色、站位、发射角度和力度的相互作用共同产生了最后的结果，所以没有什么绝对的最好角色，适合自己的就是最好的，大家根据自己的站位、角度和力度习惯，选出来的手感最好的角色，那就是对自己来说最好的角色。

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