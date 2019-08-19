遗迹灰烬重生如何传送 遗迹灰烬重生快速旅行攻略详解

2019-08-19 15:18:14 来源：91单机游戏 编辑：﹍ɑ。群℡

遗迹灰烬重生是一款第三人称生存动作类游戏，遗迹灰烬重生游戏中可以快速旅行，有些玩家不知道怎么传送，下面小编给大家带来遗迹灰烬重生传送的方法介绍。

传送小技巧

这游戏中的快速旅行，大的石头能传送，小的石头只能回实验室，不能传送，所以在传送的时候要慎重，当心重新跑图打怪。

本作将会是第三人称的合作生存游戏，设定在一个被另外一个次元怪兽占领的末世地球，将会拥有动态生成的关卡，并支持人物自定义和物品制作。