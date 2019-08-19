CF11周年斯沃特福利抽奖活动时间 CF11周年斯沃特福利抽奖活动地址分享

2019-08-19 14:46:15 来源：91单机游戏 编辑：﹍ɑ。群℡

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CF11周年斯沃特福利抽奖活动在哪

CF11周年斯沃特福利抽奖活动：点击进入

活动时间：8.19-8.31

活动内容：

1,每名玩家初始有1次抽奖机会,参与主活动完成对应任务可获得额外抽奖次数。(上限10次)

2.若有玩家恶意刷取实物道具,将会被剥夺资格,并予以触发。奖励将在30个工作日内发放到玩家的收获地址,如有问题请在该周期内反馈,超期不补

3,实物奖品的颜色随机发放,无产品使用功能问题不进行退换

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