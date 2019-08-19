DNF8月19日数字解密答案是什么 8.19数字解密答案一览

2019-08-19 10:48:12 来源：91单机游戏 编辑：沐兮

数字解密答案是dnf游戏中的一个活动玩法，相信不少小伙伴都不知道在游戏中8月19日的数字解密答案是多少呢？下面就跟着91手游网小编来看看吧！

8.19数字解密答案一览

DNF8月19日数字解密答案是：28

玩家可以参与活动，点击疲劳值上方的活动图标即可出现数字解密板，解密板上会随机出现81个1-50的数字。勇士们可以点击中间的问号图标回答暗号，答对暗号后可以点亮正中的数字。

同时玩家通关推荐地下城可以得到解密礼盒，打开解密礼盒能得到密码箱，密码箱可以为解密板解密数字，解密出一定的数字即可得到奖励。