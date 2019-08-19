云顶之弈游侠护卫流怎么出装厉害 游侠护卫流阵容出装教学

2019-08-19 10:45:19 来源：91单机游戏 编辑：沐兮

游侠护卫流是云顶之弈中最近很多玩家都在用的，但是很多玩家都不知道在游戏中游侠护卫流怎么搭配?怎么出装?别着急，这边91手游网小编给大家介绍下吧！

游侠护卫流阵容出装教学

阵容的平滑度代表恰烂分的水平，作为与游廊自走旗地精流氓相对于的六贵族，因阵容中期疲软，且低费棋子多为打工仔，使得整体阵容难以成型。古代战争的阵容雏形为前盾后弓，移植到自走棋中则可转换为4游侠+双护卫。我们来看下面的阵容，在添加极地buff后，可以媲美S级阵容：

本阵容的key牌为维鲁斯与寒冰，在新版本中，电刀维鲁斯使其摆脱挂件，二星即成为团队主力。当然寒冰如若二星能速成，也可作为主力输出单位。

布隆与日女作为半冷门卡组，拿到追二的机会也很大(在日女难搜到时，可将布隆放置在强势对手主力输出点的斜对角。质变来自于千珏和天使。猪妹没来时，德玛可以做打工位不必追三。卢锡安则可作为输出挂件位，保证血量健康。

阵容评分：★★★★

平滑程度：★★★★☆

版本契合度：★★★★

装备：

对于游侠来说，电刀是很关键的装备，在成型之后，真正的输出靠的是高攻速触发电刀的伤害。除此之外基克的先驱对于游侠体系的加成是非常高的。给前排猪妹可以选择上复活甲，以防大招开不出来，猪妹能开出一次大招基本上可以决定游戏的胜利。

游侠体系站位：

这是游侠阵容最好的站位，把用处不大的游侠放旁边即可，对面有机器人也只能勾走那些没啥用的。

千珏的位置可也以放到第二排。