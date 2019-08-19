云顶之弈怎么搭配贵族海克斯流阵容 贵族海克斯流阵容搭配教学

2019-08-19 10:43:26 来源：91单机游戏 编辑：沐兮

贵族海克斯流是云顶之弈中的很多玩家都很喜欢的一个阵容，那么在游戏中贵族海克斯流阵容配置怎么样?怎么搭配呢？不少小伙伴都不知道，下面就跟着91手游网小编来看看吧！

贵族海克斯流阵容搭配教学

羁绊构成

6贵族(盖伦、剑姬、薇恩、卢锡安、曙光、天使)：拥有6个贵族时，所有友军都能获得70护甲和魔抗并且每次攻击治疗该友军35点生命值(9.16版本)

2骑士(盖伦、天使)：你的队伍无视来自所有来源的15伤害

2枪手(卢锡安、金克丝)：在攻击之后，枪手的攻击有50%几率对随机一个敌人打出额外攻击

2海克斯(金克丝、蔚)：在战斗环节开始时，友方队伍发射并引爆一颗脉冲炸弹，来使附近敌人的装备暂时失效8秒，1格以内。

解析：海克斯科技作为9.16版本新上线种族，禁用装备的强势功能和金克丝的收割输出能力，已在云顶中崭露头角，搭配6贵族的玩法，无疑更加提升了阵容的防护能力，加之9.16贵族加强，贵族海克斯的后期能力，非常值得一试。

英雄装备

6贵族阵容的开局就比较简单了，一费的薇恩、盖伦、剑姬，二费的卢锡安在前期都比较容易凑齐至二星，卖血战术依旧是6贵族玩法的主流。

游戏中期金克丝的获取就极为关键，组成2海克斯Buff的效果非常好，可以克制不少站位集中，依赖装备的阵容，后期一旦拿到天使，即可考虑升级人口，将阵容完善。

金克丝作为9.16版本非常强势的棋子，能升至2星并搭配3件适合的装备，对局打出的输出非常高，这里推荐的科技刀，在于金克丝炮形态下的AOE能力，科技刀回血不俗。

而羊刀、飓风则是经典的远程输出首选，进一步提高攻速和范围伤害。

天使作为大后期五费英雄中，保护能力极强的英雄，青龙刀再合适不过，能够为团队不断提供大招保护，而肃静加强以及合成装备也有女神泪，两件装备能为天使增加不少的蓝量。

玩法要点

此前6贵族玩法的输出位，往往是卢锡安或薇恩，通过电刀、离子火花等提升AOE输出能力，而金克丝的加入则是利用6贵族的坦度和防护能力，一旦打出金克丝技能的加攻速和范围伤害，后期输出能力极强。

2海克斯作为性价比极高的搭配，在9.16版本的效果非常好。