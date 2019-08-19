云顶之弈怎么玩元素法师流 元素法师流玩法以及运营技巧分享

2019-08-19 10:41:38 来源：91单机游戏 编辑：沐兮

最近不少玩家都在问云顶之弈元素法师流怎么玩?怎么出装厉害呢?相信很多小伙伴都不知道吧，这边91手游网小编给大家介绍下吧！

元素法师流玩法以及运营技巧分享

羁绊构成

3元素使(冰女、凯南、冰鸟)：元素使从攻击中获得的法力值高于正常水平。 部署足够多的元素使会在作战开始时召唤出一个元素为你作战

3约德尔人(波比、凯南、纳尔)：对友方约德尔人进行的攻击会有30%几率未命中。也能闪避攻击特效

3法师(卡牌、莫甘娜、死歌)：增加40%技能强度

2极地(冰女、冰鸟)：冰川的攻击有20%造成晕眩效果

1忍者(凯南)：场上恰好拥有1个忍者时，提高该忍者50攻击力&法术强度

解析：元素法的玩法在近几个版本都发挥不俗，虚空斗士的削弱更助长其成为S级阵容，3元素的搭配容错率高，加之卡牌大师的回蓝能力，能为团队提升不俗的技能释放速度，主要的核心输出凯南能打出极佳的AOE输出。后期再补出死歌、冰鸟更为强势。

英雄装备

前期开局大同小异，低费卡打工保存血量为主，玩家们可以灵活选择，双骑士开局或者3贵族等，都是不错的选择。

游戏中期的卡牌、凯南是重要的棋子，尽快组成3法师，提升团队输出能力，而盖伦+波比双骑士过渡，璐璐+波比+凯南组成3约德尔人，或者璐璐+小法+凯南也有3法师，玩家们可以灵活搭配。后期死歌、莫甘娜AOE能力更佳，在换上。

远程平A的输出英雄和依靠技能输出的英雄，装备选择上有着相似点，参考帝国剑士中的乌鸦装备，目的在于利用复活甲提升多次开大招输出的机会，鬼书也非常适合拥有AOE能力的英雄。再补出一件防装，防止被秒。该阵容的凯南装备搭配也是如此。

卡牌大师作为后排输出英雄，卢登+电刀弥补AOE能力，一旦蓝牌对于团队的帮助更大，搭配3元素回蓝快，可以不断利用技能输出。

玩法要点

约德尔人元素法的攻守均衡，保护凯南开R是阵容关键，前期低费卡打工攒装备，后期在拿冰鸟换下火男，组成2极地，死歌换上，补充伤害输出。

该阵容在游戏中期的搭配非常灵活，法师英雄多，可选择多，加之元素使回蓝快，两者相得益彰。后期争取凯南开R输出收割残局，保护站位，利用小菊承伤，复活甲起身开R秒人。