云顶之弈兰博薇恩伤害怎么样 双飓风薇恩真实伤害详解

2019-08-19 10:39:55 来源：91单机游戏 编辑：沐兮

兰博薇恩是云顶之弈中新上线的一个棋子，但是很多玩家都不知道在游戏中兰博薇恩好用吗?伤害怎么样？那么今天91手游网小编就给大家介绍下吧！

关于棋子兰博的讨论

最近云顶之弈论坛上有一个关于兰博的讨论：如果云顶之弈里面加入了兰博，兰博会是什么种族呢?有网友说可能是约德尔人或者是机器人。

兰博下面骑的是一个机甲，理论上来说应该不算是机器人，况且如果兰博是机器人种族的话，开场直接一个大，是不是有点太吓人了。所以我个人觉得兰博是约德尔人的概率会大一些。小伙伴们，你们觉得呢?

枣子哥再也不用打工了

9.15B版本比9.15版本的生态好了一些，现在有时候一局比赛竟然看不到玩虚斗法的了，真是奇哉奇哉。这要感谢云顶之弈设计师，不断地调整版本的生态平衡。9.15b版本中有很多套路可以玩，其中有一个套路堪称黑科技，看到的棋友赶紧拿去上分吧。

这个黑科技就是双飓风薇恩，上图是一位玩家贡献的双飓风VN射击图，下面的红线是薇恩的正常攻击表示，而上面的四个黄色箭头是薇恩双飓风演变出来的攻击效果。

看到这里有网友肯定会诱惑：双飓风薇恩不应该是分化出两个攻击吗?怎么分化出了四个呢?……这俺也不知道，可能系统bug，设计师把飓风的分化方式算成乘法了吧。总之，双飓风薇恩火了，因为双飓风会演变出四个攻击，加上薇恩本身的攻击，所以带上2个飓风的VN可以一下平A打出5个三环。此时再给薇恩身上带一个鬼书，真实伤害瞬间爆炸，枣子哥再也不用打工了!

这还没有完，如果再给薇恩提供一个贵族羁绊buff，飓风每次模拟的攻击都可以给薇恩提供一个加血效果，所以薇恩一次平A头顶会出现5个“+35”。哈哈哈，最后这一点理论上可行，但是龙百万还没有证实飓风模拟的攻击是否可以触发贵族羁绊效果，不过我猜：脑瓜灵活的棋友现在已经打开英雄联盟开始测试了。

选秀池里的键盘侠

刚开始玩云顶之弈的时候键盘侠非常少，我记得当初玩个十几局都遇不到键盘侠，这一点让我非常欣慰，因为以前玩召唤师峡谷经常被键盘侠问候，实在是顶不住。但是不知道怎么回事，现在游戏中的键盘侠突然多了，尤其是在选秀的时候，经常可以见到一些键盘侠表演自己的“键来!”。

比如：A抢了选秀池里的一张曙光牌，然后B开始“???”，发了一串问号之后，继续攻击“你要曙光有什么用?xx孤x”。比如：选秀池里面出现了一张青龙刀天使牌，A开始疯狂标记然后说“谁抢谁是xx”。emm，我想说：选秀池里面没有规则，即使其他人故意抢你的角色来卡你，那也是一种战术。