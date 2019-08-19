明日之后新增庭院哪些自动配件 新增配件使用及属性分析

2019-08-18 16:42:16 来源：91单机游戏 编辑：msc

明日之后是由网易制作的一款生存类手游，你的目标就是生存下去，现在越来越多的人开始关注这款游戏，近日新版本中增加了庭院自动配件，但是庭院自动配件怎么使用呢?他的属性是什么呢?今天小编就带着大家了解一下：

庭院自动配件

自动配件包括自动洒水器、自动矿灯与自动喂食器

一旦放置后就不能进行回收。

如果想要开启自动培育功能，需要在储物柜中放置对应的物资。

一个自动配件拥有100点耐久，每自动完成一次操作消耗1点耐久。

非特殊天气下至作物达到成熟时需要消耗近10点耐久，而作物成熟可达到满产量状态。

一、自动洒水器

自动洒水器只能放置在自然庭院上，

可用于作物浇水、施肥、加温、补充营养、治理虫灾。

如果想让自动洒水器完成这些操作需要在储物柜中放置以下对应资源。

特别提醒：一般作物需要施肥2次，建议对高价值类作物使用自动施肥操作，这样相对成本更低、收益更大。

好了，时间过得很快，今天的玩法心得就讲解到这里，希望这篇文章对您有帮助，我们下次再见。