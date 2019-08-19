剑网3指尖江湖破招如何触发 破招触发技巧分享

2019-08-18 16:41:04 来源：91单机游戏 编辑：msc

《剑网3指尖江湖》中破招是一个对于boss来说非常有效的攻击手段，但是玩家想要触发破招真的是非常难，那么玩家应该如何才能打出破招呢?一起来看看吧!

剑网3指尖江湖破招怎么触发

破招是指每个boss在触发破招之后要求对应的角色类型才能打出相应的伤害才能完成破招，破招之后刷新角色技能CD并使得boss进入虚弱期，人物可对boss造成额外伤害。破招类型分为：长兵、短兵、奇兵、气劲、御使、拳脚。

玩家们在打副本的时候每隔一段时间boss就会进入可破招状态，此时头顶上就会浮现出对应的破招图标。这个时候玩家们可以使用对应的破招类型去消磨boss的霸体条，一段时间后就可以破了boss的霸体状态，这就是破招状态。

羁绊也可以造成破招效果，即破招时使用拥有其破招类型的人物的羁绊技能即可。如果没有羁绊技并且你的人物也没有相应的破招类型，也可以使用“天纵奇才”、“见多识广”等破招特性来对boss完成破招。

当破招完成后，玩家的人物对boss的伤害是全部会心的，并且刷新全部技能的cd，所以需要在破招之后把所有的技能使用完，这一才能达到最大的输出效果，有部分高阶特效散件对boss破招之后还有伤害加深效果，如果决定要玩pve的朋友可以选择携带这些装备来将自己的输出最大化。