云顶之弈游侠体系阵容该怎么搭配 游侠体系阵容打法推荐介绍

2019-08-18 16:38:40 来源：91单机游戏 编辑：msc

《云顶之弈》中的游侠体系如何才能成型呢?游侠自身的阵容成型速度是比较慢的，而且对于装备的需求比较高，玩家应该如何在前期顺利度过呢?一起来看看吧!

云顶之弈游侠体系阵容打法推荐介绍

侠体系阵容

羁绊解读

游侠(4)：每3秒有65%的几率攻速翻倍。

暗影(2)：在战斗开始时诅咒一名随即敌人将其生命值设置为100(无视英雄星级)

护卫(2)：周围相邻的友军在开始作战时获得50护甲。

骑士(2)：你的队伍无视来自所有来源的15伤害。

极地(2)：极地的攻击有20%几率对目标造成持续2秒的晕眩效果。

贵族(3)：增加1个随机友军60护甲和魔抗并每次攻击治疗该友军35点生命值。

核心选择

艾希是这套阵容的输出核心，同样也是追三的首选。艾希不但输出足够，配合极地羁绊以及大招都可以打出控制效果，这一点在团战当中相当关键。

装备推荐

既然是游侠阵容，无脑选电刀就完事了。尤其是阵容当中还有千珏和铁男的双暗影组合，配合上电刀还是很容易先手击杀一人的。

玩法解读

前期选择薇恩、盖伦与剑姬3贵族来过渡，主要培养薇恩。中期就把目标对准4游侠，再以双护卫来作为前排。后期还可以增加一个天使用作保护，还可以组成双骑士羁绊。