魔兽世界米奈特卡加德任务怎么做 米奈特卡加德任务攻略

2019-08-18 16:12:29 来源：91单机游戏 编辑：小蚂蚁

《魔兽世界》中米奈特卡加德任务的流程是什么?想知道就和小编一起来看看吧。

等级要求： 10



阵营要求： 部落

任务开始： 马里恩·考尔

任务结束： 米奈特·卡加德

任务需求： 与幽暗城盗贼区的米奈特·卡加德谈一谈。

任务描述： (玩家)?虽然现在的情况并不像我所预计的一样，但卡加德确实对你非常感兴趣。听起来是不是有点难以置信?无论如何，你得尽快去找他谈谈。我想你并不想知道上一个对他的召唤置之不理的人的下场吧。