魔兽世界召唤任务怎么做 魔兽世界召唤任务攻略

2019-08-18 16:11:56 来源：91单机游戏 编辑：小蚂蚁

魔兽世界召唤任务是战士职业任务之一，那么小编就来介绍一下任务流程吧。

魔兽世界召唤任务：



要求等级: 30

任务开始: 捕风者巴斯拉

任务结束: 捕风者巴斯拉

任务需求：

将旋风之心带给捕风者巴斯拉。

旋风之心

任务描述：

我已经准备好仪式要召唤塞克隆尼亚了。当他被召唤出来时，你必须打败他，然后得到他的旋风之心。我将用它来把塞克隆尼亚的力量注入到一件武器中。

(玩家)，你准备好面对风之王了吗?

任务奖励：

经验: 2350 XP