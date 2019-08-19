魔兽世界盗贼职业任务交易工具怎么做 魔兽世界交易工具任务流程

2019-08-18 16:11:05 来源：91单机游戏 编辑：小蚂蚁

今天小编来介绍一下魔兽世界盗贼职业任务交易工具的任务流程吧。

等级要求 ：16

阵营要求 ：部落

任务开始： 米奈特·卡加德

任务结束： 米奈特·卡加德

任务需求： 找到达拉然形势报告，把它交给幽暗城盗贼区的米奈特·卡加德。

任务描述： 安伯米尔的肯瑞托法师那里保存着大量关于达拉然现状的文档，这些情报是我们从一个囚犯的口中拷问出来的。瓦里玛萨斯大人已经下令，要求我们必须把这些文件弄到手。

于是这个任务就落到了你的肩上，(玩家)。你需要一些装备，更重要的是得学会开锁的技术。去跟我们的工具商艾斯特蕾·根德瑞谈谈，在你出发前向她要一套开锁工具吧。