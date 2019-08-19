云顶之弈海克斯羁绊效果怎么样 海克斯羁绊效果以及属性一览

2019-08-18 12:53:04 来源：91单机游戏 编辑：沐兮

海克斯是云顶之弈中新上线的一个棋子，但是很多玩家都不知道在游戏中海克斯羁绊效果怎么样？好不好用呢？别着急，这边91手游网小编给大家介绍下吧！

海克斯羁绊效果以及属性一览

《云顶之弈》的海克斯羁绊即将加入到游戏中，不仅是羁绊特质，还有新的棋子登场。

海克斯科技

上阵2/4海克斯科技英雄时，战斗开始随机禁用敌方阵中2/4件装备。

随机=随机选取一个拥有装备的单位，并随机禁用该单位携带的一件装备。这个战术在对阵将所有装备集中在少部分单位的玩家时有奇效。

英雄棋子

卡蜜尔

职业：剑士

技能：海克斯通牒(待定) – 卡蜜尔禁锢当前普攻目标并造成伤害。卡蜜尔拥有攻击距离的队友会转而进攻此目标。

版本：理想情况下，卡蜜尔可以隔开敌方单人，协助队友集火。：明确地从外部转换AI的攻击目标是个新效果，我们希望看到玩家思考集火敌方阵中的哪个单位。

皮肤：默认皮肤

等级：1

杰斯

职业：换形师

技能：雷霆一击 + 切换墨丘利之炮 – 击退目标后变为远程英雄，接下来的数次攻击将获得最大攻速。

版本：杰斯可在战斗前期就打乱敌方阵型，这个效果在云顶之弈可是罕见又值钱。作为换形师，杰斯的法力消耗相当低(50)。

皮肤：默认皮肤

等级：2

蔚

职业：斗士

技能：天霸横空烈轰 – 蔚瞄准距离最远的敌人并向其冲刺，击飞并对目标造成伤害，击退沿途的单位。

版本：蔚提供了优先切后排的能力。我们尤其希望斗士具备这类能力。

皮肤：默认皮肤

等级：3

金克斯

职业：枪手

技能：罪恶快感 – 金克斯随击杀数提升而兴奋。首个击杀后，她会获得攻速。第二个击杀后，会切换至鱼骨头，普攻造成范围伤害。

版本：金克斯是名攻速渐长的范围伤害普攻型Carry(德莱文则是攻速渐长的单体伤害普攻型Carry)。她是一名特别脆，有着高风险/回报的Carry。

皮肤：默认皮肤

等级：4