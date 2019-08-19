火焰纹章风花雪月金路线一周目怎么通关 金路线一周目通关流程一览

火焰纹章风花雪月是一款策略角色扮演游戏。相信不少小伙伴都很好奇在游戏中金路线一周目怎么打才能通关？那么今天91手游网小编就给大家介绍下吧！
金路线一周目通关流程一览
1、软重启按键：LR+-四个键一起按。
2、重启读档并不能改变转职的成功率。
3、主力队员从你能看到最上级职业要求的时候就开始有针对性地训练，本作最上级职业数量有限，比如主修剑术的角色如果不想放弃剑，最后只能转成墓志铭，而墓志铭要求理学。
4、游戏全程出场人数基本是10人或11人，但游戏终盘会变成12人。如果全程只练10个人，最后会吃亏。
5、12个角色的职业分配也很平均：主角专属职业+级长专属职业+舞女+9个最上级职业，正好。
6、前期鱼饵能省则省，12月第一个散步时全钓光，指导等级可以到A;第一章结束前可以指导等级升满。
7、如果第一章不挖角，那么该角色就无法在第二章加入你;如果该角色在第一章已经被你挖角，却仍在第二章作为敌方出现在战场上，那么你可以用主角击败他，会出现说服的选项。
8、挖角最好的办法是支援升到B，但有的角色支援B是第二章限定的，比如菲尔迪南特、卡斯帕尔，这样的角色就要重点针对他要求的技能来研修了，D+基本就可以了。(金鹿线挖角不需要练斧术，重点研修重装)
9、卡多莉奴的挖角条件是Lv15，最早在Ep04就可以挖角，但是Ep04的战斗(女神再生仪式)她是参加不了的，没法用她来渡过初见死神骑士的难关，所以不必过早攀等级。吉尔伯特应该是青狮子线限定的，其他线就不要想挖角他了。
10、关于板凳队员：①、本周目不想练，打算下周目练的板凳队员，可以让他们自学相应的技能，比如你下周目想练菲力克斯，让他做墓志铭，那么本周目就可以让他自学剑术+理学。②、永远都不想练的板凳队员，男性练斧术+飞行，女性练枪术+飞行，目的是让他们转成飞行兵种，以便作为副官刷友好度的时候无障碍。
11、二周目继承什么：继承圣人像等级、名声值。从二周目开始，可以在自宅随时花费名声值购买指导等级、支援等级、技能等级、兵种熟练特技。这里详细说一下：
①兵种熟练特技这一块不是很重要，到最后特技太多都要斟酌，没必要在这里浪费名声值。
②技能等级最早可以买到该角色上周目的极限等级，比如该角色上周目练到剑术A、枪术D，那么本周目剑术最高能买到A，枪术最高能买到D。
③购买技能等级意味着二周目开始挖角变得不那么困难了。
④技能等级、指导等级都是按级算名声值的，比如D级0经验和D级99%经验，升到D+花费的名声值相同。所以，如果快升级了，就不要买了，手动升了这级再买下一级。
⑤支援等级同样是只能买到上周目最大，且只能买主人公的支援等级，伙伴与伙伴之间的支援等级是买不到的。所以，路线限定的角色的支援对话，最好在该路线内就全部看完，否则就只能重玩一遍才能看了。金鹿线的话，只有库罗德是这个情况。
⑥通关会送3000名声值，但名声值仍然十分紧缺(尤其是二周目时你可能不会一一去完成支线了)。因此一周目圣人像升级方面，不必太过热心，除非你特别需要悔棋。
12、怎么提升伙伴与伙伴之间的友好度?一是吃饭，第二章由于你的指导等级满了，每次散步都有10个行动点，所以基本上都可以投在吃饭上。但是一名伙伴一次散步只能吃一顿饭，所以单靠吃饭肯定是不够的。二是战场共同出击，A角色攻击敌军B时，A角色相邻的伙伴、A的副官、能够攻击到B的伙伴都会与A提升友好度。因此刷友好度的时候，让板凳队员拿着攻击范围最远的武器or魔法站在后排是最好的(没事可以用回复、支援，也加友好度)，但如果板凳队员实在太脆，抵挡不住敌方的远程兵和飞行兵，最稳妥的办法还是做副官。如果主将是飞行单位，那么副官也必须是飞行单位，所以上面才建议把板凳队员都练成飞兵。
13、吃饭、小组课题都有一些固定角色搭配，会发生特殊对话，两者的角色搭配是通用的，详见餐桌对话视频。
14、舞者任何学生都可以转，不限性别，但由于舞者是剑术+魔法的搭配，所以人选方面和墓志铭基本是一路的。个人比较推多洛缇雅、菲力克斯和玛丽安奴。如果菲力克斯做了舞者，墓志铭可以让给卡多莉奴。
15、历代火纹都有一个问题：剧情实力超强的人物加入我方之后，由于初始等级太高、成长空间小，沦为板凳。《风花雪月》里这一问题得到了改善。卡多莉奴和萨米亚加入我方时等级普遍很低，职业却是高级职业，这就意味着两人不仅成长空间大，成长率也比常人要高，值得一练。
16、英雄遗产给纹章配对的人使用有加成效果，给纹章不配对的人使用无特殊效果，给无纹章的人使用会造成反噬伤害。
17、英雄遗产可以用黑暗金属修复，加上本作还有神圣武器、特殊武器等等，比较充足，没有必要都留在最后一关使用。Ep05时交出英雄遗产也不要紧，完成希尔凡外传还可以拿到。
18、自由战斗优先完成外传，报酬丰厚。红叹号的战斗是会出现一只魔兽，身上带有一把生锈的武器，这把武器有时是银武器，有时是特殊武器(墨丘利、格拉迪乌斯等)，目测可能是隔一次出现一次特殊武器。可以先存档然后进战场看看物品详情，如果是银武器就没必要浪费行动点在这里了。
19、破坏魔兽装甲最好的方式是AOE策略，同样策略的最佳用途也是破甲，其次的用途就是在游戏初期磨血，因为策略不受反击。初见死神骑士如果不用策略，是很困难的。除了AOE策略，「祝福」策略在磨血上也有一定作用。
20、如果你打算把某个角色一路练成飞行兵种，那么最好早早将其指挥培养到D，因为飞行兵种只能带飞行骑士团，而最差的飞行骑士团也要求指挥D。
21、将盗贼的职业练满可以习得「偷窃」技能，就等于说，练满了盗贼，以后该角色不是盗贼了也可以使用「偷窃」。问题是本作敌人身上值得偷的东西太少。
22、伙伴之间的婚姻结局，不仅与友好度有关，还与出击次数有关，具体关系不明，但出击太少的角色就算与其他人友好度满了也是单身结局。
23、悔棋可以用来看战场特殊对话，有时候一些想不到的组合会有特殊对话，我在全剧情流程里面也尽量试出来录制了。
24、伙伴之间的友好度并不是挖角之后才能提升，通过吃饭可以提升其他学级角色之间的友好度。对于某些角色(比如亚修VS玛丽安奴)，C支援是第一章限定的，那么就需要早早通过吃饭升到C。
25、不想错过剧情和支援对话的话，选择主角性别与级长相反是最合适的，因为青狮子、金鹿的级长都只能和女性角色达到S支援，包括12月的女神之塔也是。
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