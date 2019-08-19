三国全面战争骑兵楔形阵厉害吗 骑兵楔形阵效果详解

2019-08-18 12:48:52 来源：91单机游戏 编辑：沐兮

战斗系统是三国全面战争中的一个特色玩法，那么在游戏中骑兵楔形阵效果怎么样？厉不厉害呢？这边91手游网小编给大家介绍下吧！

骑兵楔形阵效果详解

《三国全面战争》中的战斗系统是本作的一大亮点，原本的SLG游戏一到战斗阶段就会变为RTS游戏。

按下楔形阵按钮后，数据面板上出现楔形阵buff，并有3、2、1秒倒计时，但是并不是倒计时结束就立刻获得楔形阵加成，也不是面板上显示出楔形阵加成了，就真的有这个加成，如图所示。

红框处为3秒倒计时结束后，面板上仍然没有显示楔形阵加成。

如果在这个时刻，进入“冲锋状态”，是没有楔形阵实际加成的。

黄框处为面板显示了楔形阵加成数据，但虽然它写着有，阵形也看似完成。

但是，这时候进入冲锋，也是没有实际效果的。

①在3秒倒计时结束之前就进入冲锋状态，楔形阵无实际效果，而且因为宽度问题，杀伤力反而比默认无阵还低。

②在3秒倒计时结束之后，面板上楔形阵buff加成显示出来之前，进入冲锋状态，楔形阵无实际效果。杀伤力基本同上。

③在3秒结束后，buff显示出来之后，但是阵形还没完全摆好，就进入冲锋状态，依然，楔形阵效果被比较显著地削弱一部分(但仍然比无阵要高一点，真的就一点)。

我如何判断楔形阵是否有实际效果?

左图为默认宽度下，正面冲锋接敌10秒后杀敌。

右图为楔形阵之后，正面冲锋接敌10秒后杀敌。

差别很显著。

如果测试中，变阵之后冲锋能达到或接近右图的效果，即为有效的楔形阵变阵冲锋。

如果很大幅度达不到，甚至不如左图，即为变阵失败，没有实际效果。

顺手的一个小研究。

反复测试三种正面冲锋情况的杀敌数(测3次)。

默认宽度(几乎和靶子步兵相同)、略宽宽度、最大宽度。

发现杀敌最效率，最快的，是把骑兵拉成最大宽度。

这种情况下骑兵会绕后杀敌，效果极其显著。

在最大规模240人规模下：

默认宽度的接敌10秒人头数为60-65左右，20秒为80，然后再也无法击溃敌人步兵，敌人剩下5士气愣是不白。

最大宽度的接敌10秒人头数为110-120左右，没有20秒数据，因为10-12秒就白旗了。