三国全面战争袁术破局怎么玩 双极难袁术零战败破局玩法解析

2019-08-18 12:47:16 来源：91单机游戏 编辑：沐兮

三国全面战争是一款非常好玩的策略游戏。相信很多玩家都很好奇在游戏中袁术破局怎么玩？有哪些技巧呢？别着急，下面就跟着91手游网小编来看看吧！

双极难袁术零战败破局玩法解析

玩了这么多诸侯，毫无疑问，袁术是最难的那个，开局就要四面受敌，完全没有发展空间。

由于电脑配置不行，所以我是能自动，绝不手动的，如果手动操作的话应该能打的更完美一些。

开局自动拿下经验包和玉矿普通的建造工坊，拿破烂和孙坚换玉玺(别联盟，否则开局不久刘表就会宣你)。第二回合召军师，把兵招满，然后回南阳小城补员。第三回合，在南阳召女儿，兵能召就召。第四回合补员，四五回合，徐晃差不多露头(需要多读档几次，了解他的行进路线，)让袁绍在必经之路上埋伏。【注意，不要让袁绍走太远，让女儿去追徐晃残兵，能抓到最好，抓不到就算了】此时董卓也到了洛阳木厂，不过他会先吞并木厂。

袁术回防，埋伏到南阳城前，女儿那对招人，召兵，回南阳。我试了几次，埋伏不到，而且打不过【前期的这四队骑兵真的恶心】，但被埋伏之后董将军会回到木厂，这个时候女儿回来，守在南阳补员。

补员之后直接碾过去就好了，两队打一队优势极大。

由于前期没扩张，期间曹操会到你旁边，要求互不侵犯给点点回合金，对方要求联姻的时候，你的女儿评分比曹仁高，白拿传奇还能要彩礼钱。灭了郭将军后，女儿补员守木厂，袁术主力南下灭何仪(你不管孙坚的话，刘表会宣战他，所以这时候刘表不会宣你的，给蔡冒个回合金，每次搞事都是他)在你差不多灭了何仪的时候，吕布就赶到畜牧场了把曹仁放在女儿那对，努力打吧，只要打赢这一场，基本就算是破局了。

灭了吕布，抓了张辽，董卓还有一队会在南阳露头。你趁着大败对方军队，和董卓和平，就在和平之后，25仔曹操会立马宣战你。毫不客气地将曹操灭掉，拿走他的夏侯两兄弟和郭嘉，如果中途刘表宣你，你就直接给董卓当狗。(我给董卓当狗和平刘表，但过回合时被四人齐宣，董卓直接把我这个灾星扔了)灭了曹操就南下打建业，任务也正好是这个，这样一套下来就算是破局了。【和平董卓中途可以和汉帝国要正统，一下开全图视野】而且由于正统，你已经成为最强的诸侯了，袁绍根本来不及收狗，我称帝的时候，只有被我打成弟弟的孙策，跟苟在东北角的公孙瓒跟着称帝了，明明爵位才是伯，被我强行称帝。