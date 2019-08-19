怪物猎人世界匠5高耳大锤怎么配装 匠5高耳大锤配装教程

2019-08-18 12:45:34 来源：91单机游戏 编辑：沐兮

最近很多玩家都在问怪物猎人世界高耳大锤怎么配装厉害吗？相信不少小伙伴都不知道吧，那么今天91手游网小编就给大家介绍下吧！

匠5高耳大锤配装教程

《怪物猎人世界》的高耳技能可以让玩家抵御怪物的吼叫，一面出现硬直状态被一波带走。

高耳，抗风，免晕几乎全程霸体

回5体3，容错率极佳

匠5外加大锤本身不易弹刀，整个狩猎过程可谓是极度丝滑