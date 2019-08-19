dnf单人漩涡模式如何进去 dnf单人漩涡模式入口分享

2019-08-17 15:31:17 来源：91单机游戏 编辑：msc

dnf中即将上线的单人漩涡模式要怎么进呢?从哪里进呢?可能还有好多小伙伴们不知道吧!赶紧来和小编一起看看单人漩涡模式入口的相关介绍吧!

dnf单人漩涡模式怎么进

DNF单人超时空漩涡开启时间是8月22号到12月10号，在该活动期间内超时空漩涡单人模式限时开启，来看下相关的介绍。

玩家选择单人超时空漩涡攻坚模式。

而进入的门票是微型粒子加速器礼盒，开启后能获取到1个微型粒子加速器，这个道具是入场超时空漩涡单人模式的门票。

以上就是小编为大家带来的关于dnf单人漩涡模式的相关介绍啦!