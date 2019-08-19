DNF8月22日旋涡次数怎么重置 旋涡次数会不会刷新

2019-08-17 15:30:26 来源：91单机游戏 编辑：msc

在8月22日的版本更新中将会对旋涡副本进行改动并上线单人旋涡副本，那么这次更新会不会重置旋涡的次数呢?想知道的小伙伴下面来和小编一起看看吧。

DNF8月22日旋涡次数会重置吗

对于8月22号漩涡次数是否刷新重置这个问题，基本可以肯定的告诉大家：不会重置。

首先团本次数重置只有重大更新的时候才有可能会重置，单人漩涡只是推出了个简单模式，整个漩涡的系统机制没有任何变动。而且单人模式的推出和一般模式是不冲突的，能打一般的模式的人，基本不会去选择单人模式，没有理由在推出单人模式的同时，再白送你两次组队模式的次数。

另外就是周常副本改版之后重置次数的情况，已经很长时间没有出现了，连减负这些大改版都没有重置，就更不要说这个单人模式了。

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