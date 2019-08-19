DNF单人旋涡何时上线 DNF单人旋涡上线时间介绍

2019-08-17 15:29:33 来源：91单机游戏 编辑：msc

DNF团队副本旋涡已经上线很长一段时间了，不少大佬玩家都在等待着单人旋涡，下面小编就为大家介绍单人旋涡的上线时间，感兴趣的小伙伴下面来和小编一起看看吧，

DNF单人旋涡什么时候出

国服将在8月22号推出了单人漩涡，单人漩涡因为还是单人模式，所以只有一条路线，直接走到底就完了。一共要刷5个boss，第一个是中立boss，第二个是组队模式守家碰到的一般敌对boss，第三个是前哨boss，第四个是兵营boss，最后就是罗什。

单人旋涡除了路线不同，boss的血量上有很大差异，单人漩涡boss的血量要比组队模式低很多，低到什么程度呢，单人漩涡罗什的血量在63E左右，而组队模式中罗什的血量在1800E左右，这么一说大家应该都心里有数了。

以上就是小编为大家带来的DNF单人旋涡上线时间最新相关资讯。