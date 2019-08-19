CF暑期月卡狂欢活动什么内容 CF暑期月卡狂欢活动网址

2019-08-17 15:28:17 来源：91单机游戏 编辑：msc

CF近期开启了暑期月卡狂欢活动，在该活动中玩家们可以获得大量稀有道具，下面小编就为大家带来该活动地址，感兴趣的小伙伴下面来和小编一起看看吧。

CF暑期月卡狂欢活动在哪

暑期月卡狂欢活动网址：点击进入

暑期月卡狂欢活动截止到9月20日，活动期间玩家每天完成一局游戏就可以升一级，每开通1个月的SVIP特权可以升2级，月卡奖励分为白银卡和黑金卡，白银卡为免费奖励，奖励也是有多款期限道具组成。

玩家达到14级可以获得30天的M4A1-黑骑士，玩家等级再5级、10级和15级时可以进行抽奖，奖池中有永久道具、会员等奖励。黑金卡售价20元，玩家每升一级也是可以获得奖励的。

虽然也是由期限道具组成，但是时间比较长，而且都是人气道具，购买黑金卡的玩家在5级、10级和15级的时候同样是可以进行抽奖的，玩家有机会抽到永久M4A1-死神、永久巴雷特极光、永久M4A1-黑骑士、永久AK47-火麒麟、永久M4A1-雷神和永久巴雷特毁灭等，购买黑金卡的玩家不影响白银卡奖励的领取。

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