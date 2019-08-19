云顶之弈杰斯用不了技能如何解决 云顶之弈916杰斯BUG介绍

2019-08-17 15:27:27 来源：91单机游戏 编辑：msc

马上将要在云顶之弈中上线的新棋子“杰斯”，最近被曝出一个BUG导致无法使用技能，这是怎么回事呢?想要了解详情的小伙伴下面来和小编一起看看吧。

云顶之弈杰斯用不了技能怎么回事

届四十云顶之弈916版本的全新英雄，因为杰斯技能强劲爆发超高，同时又能抗能打，价格低廉，备受广大棋友们的喜爱，但是杰斯在最近被发现了一个重要的bug，让杰斯非常的痛苦，让我们一起来看看具体的情况吧。

疾射火炮这件装备很多玩家都会给后排的ADC装备，但是也不乏一些别出心裁的玩家将疾射火炮给杰斯装备，以求杰斯的攻击不会落空，并且给他加点射程。

但是这一给就出事了，杰斯装备疾射火炮之后居然不能释放技能了!也就是说，炮永远是炮了，再也不能变成锤子了。

杰斯疾射火炮的bug设计师们已经知晓，马上就会修复!